Сорос стоял за назначением послов США в Украине - Джулиани

Рудольф Джулиани - Фото Reuters

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который ранее сделал сенсационное заявление об экс-генпрокуроре Украины Викторе Шокине, взялся изобличать послов США в Украине.

В частности, Джулиани заявил, что американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, в том числе и Мари Йованович.

"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", - сказал Джулиани журналу New York.

Адвокат и друг Трампа утверждает, что Сорос "контролировал" Йованович.

Напомним, ранее экс-генпрокурор Юрий Луценко обвинил бывшего посла США в Украине Мари Йованович в препятствовании возвращению денег Януковича из США в Украину. По его словам, люди экс-президента вывели в американский хедж-фонд Franklin Templeton Investments более 7 миллиардов долларов.

Как сообщал Главред, перед президентскими выборами в Украине вокруг экс-посла США в Украине разгорелся скандал после того, как в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия. Позже стало известно, что Штаты отзывают посла в Украине Мари Йованович.