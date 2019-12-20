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Луценко вновь жестко наехал на Йованович

20 декабря 2019, 23:20

Юрий Луценко обвинил экс-посла США в Украине Мари Йованович в препятствовании возвращению денег Януковича.

Юрий Луценко
Юрий Луценко / УНИАН

Экс-генпрокурор Юрий Луценко обвинил бывшего посла США в Украине Мари Йованович в препятствовании возвращению денег Януковича из США в Украину.

По его словам, люди экс-президента вывели в американский хедж-фонд Franklin Templeton Investments более 7 миллиардов долларов.

Луценко рассказал в эфире "Свободы слова" Савика Шустера, что намеревался создать межгосударственную следственную группу по возвращению этих средств. Для этого нужно было официально обратиться через посольство США к представителям Федерального бюро расследований и генеральной прокуратурой заокеанской страны. 

По словам бывшего генпрокурора, такое обращение в посольство поступило, однако было заблокировано и не дошло до адресатов. 

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Луценко в студии у Шустера показал документ, который подавал в посольство и упрекнул Мари Йованович во лжи под присягой (чиновница Госдепа недавно давала показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа и заявила, что Луценко к ней не обращался). 

По мнению бывшего шефа ГПУ, причина противодействия Йованович лежит в плоскости конфликта интересов. Инвесторы хедж-фонда "Франклин-Темплтон", где лежали миллиарды Януковича, связаны с Демократической партией США и финансировали избирательную кампанию Барака Обамы, который назначил Йованович в Украину. 

"Официальные контакты с коллегами из США мне заблокировали, поэтому я должен был неформально ехать к Джулиани",  - рассказал Луценко. 

Правда, удалось ли вернуть деньги Януковича после встреч с республиканцем Джулиани, бывший генпрокурор не уточнил. 

Ранее Главред писал, что Луценко обвинил Байдена в конфликте интересов.

Как сообщалось, Луценко рассказал о том, как в компании сына совершал полет в Нью-Йорк и трое суток встречался с Рудольфом Джулиани - адвокатом президента США Дональда Трампа.

Виктор Янукович Юрий Луценко Мари Йованович Руди Джулиани
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