Луценко вновь жестко наехал на Йованович

Юрий Луценко / УНИАН

Экс-генпрокурор Юрий Луценко обвинил бывшего посла США в Украине Мари Йованович в препятствовании возвращению денег Януковича из США в Украину.

По его словам, люди экс-президента вывели в американский хедж-фонд Franklin Templeton Investments более 7 миллиардов долларов.

Луценко рассказал в эфире "Свободы слова" Савика Шустера, что намеревался создать межгосударственную следственную группу по возвращению этих средств. Для этого нужно было официально обратиться через посольство США к представителям Федерального бюро расследований и генеральной прокуратурой заокеанской страны.

По словам бывшего генпрокурора, такое обращение в посольство поступило, однако было заблокировано и не дошло до адресатов.

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Луценко в студии у Шустера показал документ, который подавал в посольство и упрекнул Мари Йованович во лжи под присягой (чиновница Госдепа недавно давала показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа и заявила, что Луценко к ней не обращался).

По мнению бывшего шефа ГПУ, причина противодействия Йованович лежит в плоскости конфликта интересов. Инвесторы хедж-фонда "Франклин-Темплтон", где лежали миллиарды Януковича, связаны с Демократической партией США и финансировали избирательную кампанию Барака Обамы, который назначил Йованович в Украину.

"Официальные контакты с коллегами из США мне заблокировали, поэтому я должен был неформально ехать к Джулиани", - рассказал Луценко.

Правда, удалось ли вернуть деньги Януковича после встреч с республиканцем Джулиани, бывший генпрокурор не уточнил.

Ранее Главред писал, что Луценко обвинил Байдена в конфликте интересов.

Как сообщалось, Луценко рассказал о том, как в компании сына совершал полет в Нью-Йорк и трое суток встречался с Рудольфом Джулиани - адвокатом президента США Дональда Трампа.