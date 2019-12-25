В результате ужасного ДТП в Грузии погибли дети

В грузинском селе Чаквистави в 30 км от города Кобулети пять человек погибли из-за падения автомобиля с обрыва.

По информации издания Грузия Online, все пятеро погибших в аварии являются учениками школы, им было около 17 лет, из них четверо учились в 11-м классе.

По данным очевидцев, автомобиль сорвался с высоты в 10 метров. На месте были мобилизованы две бригады врачей скорой помощи, однако все пассажиры погибли на месте. В грузинском МВД начали расследование аварии по статье 276, что предусматривает нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой гибель двух и более человек.

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Из-за трагического несчастного случая мэрия города Батуми приняла решение отложить намеченное на сегодня праздничное открытие новогодней елки на бульваре и запланированный концерт.

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