Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло

После крушения самолета пострадали более 60 человек, состояние 12 пострадавших было тяжелым.
Количество жертв крушения среднемагистрального пассажирского самолета Fokker 100 в Казахстане возросло до 15 человек.
Число жертв увеличилось, поскольку один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм, рассказал руководитель управления охраны общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абильдаев, пишет Интерфакс.
Собеседник добавил, по после крушения самолета в больницы доставили 66 пострадавших, 50 из них - госпитализировали. Абильдаев добавил, что состояние 12 пострадавших было тяжелым.
Источник агентства сообщил, что у пострадавших травмы нижних конечностей, закрытые переломы тазобедренного сустава, закрытые черепно-мозговые травмы.
Самолет при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажной постройкой. После трагедии работу Bek Air и полеты Fokker 100 приостановили.