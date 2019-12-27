Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло / Reuters

Количество жертв крушения среднемагистрального пассажирского самолета Fokker 100 в Казахстане возросло до 15 человек.

Число жертв увеличилось, поскольку один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм, рассказал руководитель управления охраны общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абильдаев, пишет Интерфакс.

Собеседник добавил, по после крушения самолета в больницы доставили 66 пострадавших, 50 из них - госпитализировали. Абильдаев добавил, что состояние 12 пострадавших было тяжелым.

Источник агентства сообщил, что у пострадавших травмы нижних конечностей, закрытые переломы тазобедренного сустава, закрытые черепно-мозговые травмы.

Ранее сообщалось, что 27 декабря в Казахстане в районе жилого сектора города Алма-Ата при взлете разбился самолет Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, на борту которого находились 100 человек - 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Самолет при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажной постройкой. После трагедии работу Bek Air и полеты Fokker 100 приостановили.