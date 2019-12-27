Жуткая авиакатастрофа в Казахстане: отменены около 100 рейсов

Fokker-100, Казахстан / Reuters

Казахстанская авиакомпания Bek Air, самолет которой потерпел крушение, отменила порядка 100 рейсов с 27 по 31 декабря.

ПО информации Комитета гражданской авиации, были оменены рейсы по маршрутам: Нур-Султан - Кызылорда, Кызылорда - Нур-Султан, Нур-Султан - Атырау, Атырау - Шымкент, Шымкент - Нур-Султан, Нур-Султан - Алматы, Алматы - Уральск, Уральск - Алматы, Алматы - Актау, Актау - Алматы, Алматы - Павлодар, Павлодар - Алматы, Актау - Шымкент, Атырау - Алматы, Нур-Султан - Шымкент, Алматы - Нур-Султан, Шымкент - Атырау, Атырау - Нур-Султан, Нур-Султан - Алматы, Шымкент - Актау.

"На данные рейсы проданы 9157 билетов. В настоящее время авиакомпания ведет работу по возврату полной стоимости авиабилетов на все рейсы авиакомпании Bek Air, запланированные к выполнению до 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Правительство Казахстана порекомендовало пассажирам отмененных рейсов рассмотреть варианты перелета на рейсах других авиакомпаний, а также на других видах транспорта.

Напомним, в Казахстане потерпел крушение самолет со 100 людьми на борту: 93 пассажира, в том числе 3 ребенка и 5 членов экипажа. По официальной информации, погибли 12 человек.

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