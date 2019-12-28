Крушение самолета в Казахстане: нашли черный ящик

Черный ящик с рухнувшего под Алматы в Казахстане самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air будет передан для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москву 29 декабря.

По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Берика Камалиева, вечером 28 декабря с Москвы в Алматы прилетает эксперт.

В настоящее время на месте крушения самелета работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены.

Отметим, воздушное судно столкнулось при взлёте с двухэтажным нежилым строением. На борту небольшого среднемагистрального самолёта находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Официально известно о 12 погибших. Предварительные версии — ошибка пилота или отказ техники.

Читайте такжеНазвана предварительная причина крушения самолета Fokker-100 в КазахстанеНапомним, ранее в Сеть слили аудиозапись переговоров диспетчеров с пассажирским лайнером Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился утром в пятницу, 27 декабря, сразу после вылета из аэропорта Алматы в Нур-Султан.

Судя по переговорам, судно готовилось ко взлету в штатном режиме. Диспетчеры разрешили Fokker-100 вырулить на ВПП, затем взлететь, а потом связь с ними пропала.

Тем временем взлетно-посадочную полосу уже должен был занять другой самолет рейса 671 до Нур-Султана авиакомпании Air Astana. Работники аэропорта призвали их подождать: местонахождение Fokker не было установлено.