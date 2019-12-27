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"Мы не знаем, где Fokker-100": в Сеть слили разговоры диспетчеров с разбившимся самолетом

27 декабря 2019, 11:55

Диспетчеры разрешили Fokker-100 вырулить на ВПП, затем взлететь, а потом связь с ними пропала.

  • В Казахстане в результате крушения самолета погибли более 10 человек Reuters
  • В Казахстане в результате крушения самолета погибли более 10 человек Reuters
  • В Казахстане в результате крушения самолета погибли более 10 человек Reuters
  • В Казахстане в результате крушения самолета погибли более 10 человек Reuters
  • В Казахстане в результате крушения самолета погибли более 10 человек Reuters
  • В Казахстане в результате крушения самолета погибли более 10 человек Reuters
  • В Казахстане в результате крушения самолета погибли более 10 человек Reuters
  • В Казахстане в результате крушения самолета погибли более 10 человек Reuters

В Сеть слили аудиозапись переговоров диспетчеров с пассажирским лайнером Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился утром в пятницу, 27 декабря, сразу после вылета из аэропорта Алматы в Нур-Султан.

Судя по переговорам, судно готовилось ко взлету в штатном режиме. Диспетчеры разрешили Fokker-100 вырулить на ВПП, затем взлететь, а потом связь с ними пропала. 

Тем временем взлетно-посадочную полосу уже должен был занять другой самолет рейса 671 до Нур-Султана авиакомпании Air Astana. Работники аэропорта призвали их подождать: местонахождение Fokker не было установлено.

Вот расшифровка последних переговоров диспетчеров с экипажем.

"БекЭйр 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю", - говорит диспетчер. 

"05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!" - отвечает пилот. 

"Доброго пути!" - прощается вышка.

Далее диспетчер несколько раз безуспешно запрашивает взлетевший борт:

"БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"...

"БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"...

"БекЭйр 2100, Алматы-Круг"...

После нескольких попыток связаться с пилотами диспетчер предупреждает летчиков в другом лайнере.

"Astana-671, мы не знаем, где находится Fokker-100".

Затем прозвучал сигнал тревоги.

"671 (обращение к пилотам Air Astana - прим. ред.), полосу 05 правая занимает техника. Так как объявлена тревога, будет выезжать техника или по полосе или в районе полосы будет", передает РЕН-ТВ.

Также стало известно, что при крушении самолет погибла выпускающий редактор казахстанского интернет-издания Informburo.kz Дана Круглова. По данным ресурса, 35-летняя журналистка подумывала отложить полет на несколько дней из-за запланированных рабочих встреч в Алма-Ате. Вылететь рейсом, который впоследствии потерпел крушение, она решила, поскольку хотела встретить Новый год с родителями в Нур-Султане.

Читайте такжеКрушение самолета в Казахстане: в МИД рассказали о судьбе выживших украинцевНапомним, ранее были названы предварительные причины крушения в Казахстане самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air.

"Версии предварительные... Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины", - заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на пресс-конференции в Алматы.

Также ранее стало известно, что на борту разбившегося самолета в Казахстане были граждане УкраиныКыргызстана и Китая, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана. 

"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, гражданин Кыргызстана, гражданин Китая, остальные граждане Казахстана", - сообщили в МВД. 

Также опубликован новый список погибших при крушении самолета Bek Air. В новом списке значатся 12 имен.

Казахстан авикрушение аудиозапись пассажирский самолет Fokker-100
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