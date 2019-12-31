В Якутии слепили из навоза новогоднюю фотозону с крысой: курьезные фото

Российский умелец нашел применение навозу из собственных конюшен / Фото: Комсомольская правда

В Якутии самобытный скульптор Михаил Боппосов соорудил для односельчан новогоднюю фотозону из навоза, на которой присутствуют два трона. На одном пьедестале восседает символ 2020 года, гигантская крыса. А на второй трон может сесть для фотографии каждый желающий.

Как сообщает Комсомольская правда, оригинальное творение мастера установлено на главной улице села Уолба.

Вся композиция выполнена на фоне стены с рельефной надписью "2020", которую можно использовать в качестве новогодней фотозоны.

Скульптор отметил, что в селе часто выходят туристы, направляющиеся в Оймякон. Они обращают внимание на его скульптуры из навоза и фотографируются с ними. Это послужило причиной того, что в этом году он решил сделать целую новогоднюю фотозону. Так туристы смогут сесть на трон из навоза и запечатлеть себя вместе с символом наступающего 2020 года.

По словам Боппосова, на скульптуру ушло примерно три тонны навоза, работа велась почти месяц.

"У меня десять голов скота, и каждый день я на санях понемногу возил навоза. Всего делал примерно по четыре рейса по 25 килограммов, итого в день я перетаскивал 100 килограммов материала", — сказал он.

/ Фото: Комсомольская правда

Как известно, Боппосов лепит из навоза скульптуры каждую зиму. Чаще всего объектами его работы становятся животные из восточного календаря.

Напомним, житель Якутиии отличился новым произведением из навоза.

Как ранее сообщалось, в 2018 году житель Якутии Аркадий Васильев слепил из навоза гигантскую свинью.