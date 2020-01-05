В Иране Трампа сравнили с Гитлером и обозвали "террористом в костюме"

Дональда Трампа сравнили с террористами / Reuters

В Иране ответили на новые угрозы американского президента Дональда Трампа, который пообещал стереть в порошок 52 иранских объекта, если Тегеран атакует США.

В частности, министр информации и телекоммуникаций Ирана Мухаммед Джавад Азари-Джахроми сравнил Трампа с террористами ИГИЛ, Адольфом Гитлером и Чингисханом.

"Как ИГИЛ, как Гитлер, как Чингисхан! Все они ненавидят культуры. Трамп - террорист в костюме. Он очень скоро изучит историю, что никто не в состоянии победить "Большой иранский народ и культуру", - написал иранский чиновник в Twitter, комментируя угрозы Трампа.

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!



They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture".#HardRevenge#QasemSoleimanihttps://t.co/N2iQ5AMX7M — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 5, 2020

Напомним, ранее Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы.