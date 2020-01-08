Путин отправил Зеленскому срочную телеграмму: в чем причина

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин направил своему украинском коллеге Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Боинг 737 МАУ в Иране.

"Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", – говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Как известно, украинский Боинг в Иране разбился в среду, 8 января, вскоре после взлета из аэропорта в Тегеране. Все, кто были на борту (около 180 человек), погибли, в том числе и 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира). Среди погибших пассажиров Боинг 737-800 были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистна, Германии, Великобритании. На данный момент спасатели собирают тела жертв авиакатастрофы.

Из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране Владимир Зеленский срочно прервал поездку в Оман. Глава государства выразил соболезнования жертвам трагедии и поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту катастрофы самолета Боинг 737 МАУ в Иране.