Путин назвал плачевным состояние медицины в Крыму

Путин признал, что медицина Крыма находится в провальном состоянии / УНИАН

В аннексированном Крыму и в Севастополе система здравоохранения находится в катастрофическом состоянии и для ее нормального функционирования необходимо принимать экстренные меры.

Такое заявление 10 января сделал президент России Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

"Не хватает специалистов. Здания и оборудование больниц, поликлиник изношены", - сказал Путин в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

По словам президента РФ, ситуация в медицине в Крыму гораздо хуже, чем в целом в России. Ему известно, что на полуострове активно развивается платная медицина, а государственная приходит в упадок. Путин заявил, что необходимо предоставить крымчанам свободный доступ к бюджетному здравоохранению и рекомендовал проработать данный вопрос.

Аналогичное распоряжение Путин уже озвучивал в октябре 2019 года. Тогда он заявил о необходимости повышения квалификационного уровня медучреждений первичного звена здравоохранения, куда входят поликлиники и городские больницы. Еще осенью ситуацию в медицине Крыма президент РФ называл провалом и заявлял, что ситуация должна измениться.

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Как ранее сообщалось, Министерство иностранных дел Российской Федерации вернуло Украине ноту протеста из-за визита президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым.

Напомним, МИД Украины в очередной раз передел России ноту протеста из-за несогласованного визита президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым.