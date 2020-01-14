Катастрофа самолета МАУ в Иране: Трюдо сделал резонансное заявление

Джастин Трюдо / facebook.com

Премьер Канады Джастин Трюдо сделал громкое заявление о том, что авиакатастрофа в Иране произошла из-за напряженности в отношениях США и Ирана

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что авиакатастрофа под Тегераном, в которой погибли 176 человек, произошла из-за , сообщает .

"Если бы не было напряженности, если бы не было недавней эскалации в этом регионе, эти канадцы (погибшие при крушении самолета) были бы сейчас дома со своими семьями", - заявил он, передает телесеть Global National.

Напомним, Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение 8 января под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни, погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев. Потом Иран признал, что сбил самолет, но утверждал - сделал это непреднамеренно.

После этого выяснилось, что Боинг МАУ сбила ракета, которую запустил военный центр Корпус стражей исламской революции. КСИР взял на себя полную ответственность за гибель самолета.