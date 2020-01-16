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Умер сын автора Властелина колец Джона Толкина

16 января 2020, 22:18

Знаменитый наследник занимался изданием книг своего легендарного отца.

Кристофер Толкин
Кристофер Толкин ― сын Джона Толкина / Фото: twitter.com/TolkienSociety

Сын английского писателя Джона Толкина, известный  писатель и лингвист Кристофер Толкин 16 января умер на 96 году жизни.

Как сообщает издание Var Matin, организация The Tolkien Society выразила соболезнования семье писателя.

Третий, младший сын автора знаменитой трилогии Властелин колец занимался изданием книг после смерти отца. Он отредактировал его черновики и издал Сильмариллион, 12-томную Историю Средиземья, Неоконченные предания Нуменора и Средиземья, Детей Хурина и другие произведения из веселеной Толкина. Последняя такая книга ― Падение Гондолина ― вышла в августе 2018 года.

До 2017 года Кристофер руководил организацией Tolkien Estate, которая обладает правами на все произведения Джона Толкина, кроме прав на адаптацию Хоббита и Властелина Колец. Кристофер Толкин был ярым противником экранизаций этих работ, заявляя, что коммерциализация уничтожила художественную и философскую важность книг его отца.

В апреле 2019 года члены семьи английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина высказались против нового фильма о создателе Властелина колец. Родственники писателя заявили, что не давали разрешение на создание биографической киноленты и не принимали участие в съемочном процессе.

Как ранее сообщалось, в США скончался на 81-м году жизни известный советский кинорежиссер Константин Бромберг.

 Напомним, в Москве умерла легендарный режиссер и художественный руководитель театра Современник Галина Волчек.

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