В Британии нашли неизвестные стихотворения Толкина

В одной из школ британского Абингдона обнаружены два неизвестных ранее стихотворения Джона Рональда Толкина.

Об этом сообщает Би-Би-Си.

В школьном ежегодном журнале 1936 года были опубликованы стихотворения Shadow Man (Человек-тень) и Noel (Рождество), они подписаны именем автора "Хоббита" и "Властелина колец".

Предполагается, что стихотворения были опубликованы в то время, когда Толкин был профессором англосаксонского языка и литературы в Оксфордском университете, и всего за год до публикации "Хоббита".

Shadow Man является ранней версией поэтического произведения, в 1962 году вошедшего в сборник "Приключения Тома Бомбадила".

Стихотворения были найдены благодаря ученому Уэйну Хаммонду, изучающему творчество Толкина. Из записок писателя ученый узнал, что два стихотворения Толкина были опубликованы в школьном журнале. Он вышел на связь со школой в Абингдоне и сообщил об этом.

В учебном заведении нужное издание нашли не сразу. Журнал 1936 года сотрудники школы обнаружили в ходе подготовки встречи выпускников.

Напомним, Марина Влади продала стихотворение Высоцкого за 200 тысяч.