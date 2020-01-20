Ирак заинтересовался украинской ПВО

Парламент Ирака формирует делегацию для переговоров / Фото Reuters

Ирак, которому США могут значительно урезать военную помощь, изучает возможность приобретения систем противовоздушной обороны в Украине, Китае или России. Об этом сообщил член комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Бадр аз-Зияди.

Багдад планирует отправить делегацию в эти три страны для заключения соглашений относительно поставок современных систем охраны иракского воздушного пространства. По словам аз-Зияди, на данный момент парламент страны сейчас формирует единую делегацию представителей законодательной и исполнительной власти для визита и заключения контрактов, передает газета al-Sabah.

Кроме того, делегации будут уполномочены на проведение переговоров о приобретении тепловизионных камер. Их планируют установить на границе и отслеживать передвижения террористов.

Аз-Зияди также подчеренул, что несколько стран предложили Ираку системы ПВО своего производства "в обмен на нефть".

Напомним, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве Ирака сообщало, что Госдепартамент США пригрозил центральным властям Ирака ограничить доступ к счету Центрального банка Ирака, который расположен в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. На счетах в США Ирак хранит деньги, вырученные от продажи нефти. Отсутствие доступа к деньгам может привести к кризису в финансовой системе страны.