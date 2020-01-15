У Трампа могут существенно урезать военную помощь Ираку

Парламент Ирака принял решение о выводе американских войск с территории страны / Фото Reuters

В Администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность сокращения военной помощи Ираку, которая предусмотрена в размере 250 миллионов долларов в 2020 году. Об этом свидетельствует переписка по электронной почте между Госдепартаментом и Минобороны США.

Вашингтон может сократить военную помощь, если Багдад вышлет американских военных из страны. Как передает The Wall Street Journal, профильный отдел Госдепа США работает над тем, чтобы не выделять Ираку всю сумму военной помощи, одобренной Конгрессом на текущий финансовый год. При этом Госдеп планирует разобраться, возможно ли отозвать запрос на предоставление еще 100 миллионов долларов в 2021 финансовом году.

Администрация США пока не приняла окончательное решение по данному вопросу. На данный момент сотрудники ведомств прорабатывабт, какие финансовые средства, предназначенные Багдаду, можно сократить, удержать или перенаправить на иные цели.

Напомним, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве Ирака сообщало, что Госдепартамент США пригрозил центральным властям Ирака ограничить доступ к счету Центрального банка Ирака, который расположен в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. На счетах в США Ирак хранит деньги, вырученные от продажи нефти. Отсутствие доступа к деньгам может привести к кризису в финансовой системе страны.

Как сообщал Главред, 3 января был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада.

5 января парламент Ирака принял решение о выводе американских войск с территории страны. В Пентагоне заявили, что не планируют выводить свои войска из Ирака.