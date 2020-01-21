Весь салон в дыму: самолет Ryanair загорелся в воздухе

Ryanair, авиакомпания, самолет / фото: delo.ua

Самолет авиакомпании Ryanair, который летел из столицы Румынии Бухареста в Лондон, едва не загорелся через несколько минут после взлета, когда борт набирал высоту.

По информации напуганных пассажиров, салон самолета был полон дыма, было трудно дышать.

Однако, после ЧП самолету удалось быстро развернуться и вернуться в аэропорт вылета. На записи слышно, как напуганные пассажиры кричат и плачут во время полета.

"Только чудом обошлось без трагедии", – сообщили пассажиры.

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