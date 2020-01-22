Жертвой шторма Глория в Испании стал украинец - СМИ

Ураган Глория накрыл Испанию / Reuters

Мощный шторм Глория, который обрушился на юго-запад и центральную часть Испании, забрал жизни уже пяти человек. Одной из жертв оказался 55-летний украинец.

Тело мужчины было обнаружено в районе торгового центра в Каркайсенте в Валенсии. Причины смерти погибшего расследуются, сообщает агентство Europa Press. Предварительно считается, что он погиб из-за стихии, так как на теле мужчины нет следов насилия.

Как сообщал Главред, с 19 на 20 января на Испанию обрушился мощный ураган Глория - страну накрыли проливные дожди, ураганный ветер и снегопады. В Валенсии волны порой доходили до 7 метров в высоту.

Позже стало известно, что ураган Глория переместился на юг Франции. В департаменте Восточные Пиренеи объявлен режим повышенной готовности. В регион направлены дополнительные подразделения полицейских и пожарных.