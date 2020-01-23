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Упал и загорелся: в США - крушение легкомоторного самолета, все погибли

23 января 2020, 07:07

На борту легкомоторного самолета было две женщины и два мужчины.

Самолет поднялся в небо, но так и не смог набрать высоту / Фото twitter.com/CoronaFireDept

В США произошло ЧП с легкомоторным самолетом – сразу после вылета из аэродрома в городе Корона (Калифорния) он упал и разбился. В результате погибли все четыре человека, которые были на борту.

Самолет поднялся в небо, но так и не смог набрать высоту, отскочил назад на взлетно-посадочную полосу, а затем перевернулся и загорелся, сообщает AP.  

На борту было две женщины и два мужчины – все они погибли. Спасатели экстренно прибыли на место ЧП, но спасти пострадавших им не удалось.

twitter.com/CoronaFireDept

Напомним, 21 января самолет авиакомпании Ryanair, который летел из столицы Румынии Бухареста в Лондон, едва не загорелся через несколько минут после взлета, когда борт набирал высоту. По информации напуганных пассажиров, салон самолета был полон дыма, было трудно дышать. Однако, после ЧП самолету удалось быстро развернуться и вернуться в аэропорт вылета.

самолет Авикатастрофа
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