Загорелся двигатель: в России произошло жуткое ЧП с пассажирским самолетом

В Новосибирске у самолета загорелся двигатель / Интерфакс

В России в аэропорту Новосибирска произошло страшное ЧП - у пассажирского лайнера перед вылетом загорелся двигатель.

По информации "Интрерфакса", самолет должен был вылететь на вьетнамский курорт Камрань.

На борту находились 200 человек. Однако в результате ЧП никто не пострадал, все безопасно успели покинуть самолет.

"Однако с первой попытки второй двигатель запустить не удалось. Во время повторного запуска в двигателе воспламенилось топливо. Экипаж был вынужден экстренно запустить систему пожаротушения", – сказал источник.

Пассажиры рейса находятся в терминале. В течение суток им предоставят резервный борт.

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