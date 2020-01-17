Загорелся двигатель: в России произошло жуткое ЧП с пассажирским самолетом

В аэропорту Новосибирска у самолета, на борту которого находилось 200 человек, загорелся двигатель.
В России в аэропорту Новосибирска произошло страшное ЧП - у пассажирского лайнера перед вылетом загорелся двигатель.
По информации "Интрерфакса", самолет должен был вылететь на вьетнамский курорт Камрань.
На борту находились 200 человек. Однако в результате ЧП никто не пострадал, все безопасно успели покинуть самолет.
"Однако с первой попытки второй двигатель запустить не удалось. Во время повторного запуска в двигателе воспламенилось топливо. Экипаж был вынужден экстренно запустить систему пожаротушения", – сказал источник.
Пассажиры рейса находятся в терминале. В течение суток им предоставят резервный борт.
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