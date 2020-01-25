"Зло и варварство": в Польше потребовали осудить осквернение украинских могил

В Польше потребовали осудить осквернение украинских могил / УНИАН

В Польше отреагировали на произошедшее недавно осквернение украинских могил.

В обращении польской интеллигенции к министру культуры и национального наследия РП Петру Глинскому выражается решительный протест против осквернения украинских могил на территории Польши.

В документе призывали "осудить варварские действий, которые угрожают общечеловеческим ценностям, особенно тем, которые лежат в основе европейской цивилизации, к которой веками принадлежит Польская Республика".

В обращении напоминается о том, что с 2014 года, в Польше было осквернено, нередко многократно, восемь украинских могил, крестов и памятников, передает Gazeta Wyborcza.

"Однако ни центральная власть Республики Польша, ни любые другие органы, к компетенции которых относится охрана кладбищ и мест памяти, не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить варварским поступкам и исправить причиненное зло, несмотря на наличие материальных доказательств - включая многочисленные видеозаписи преступных поступков, обнародованных в сети интернет", - подчеркивается в обращении.

Кроме того, представители польской интеллигенции добавили, что ни в одном из этих случаев виновные не были найдены и никого не привлекли к ответственности и ни один из этих актов варварства не был публично осужден государственными учреждениями.

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Авторы письма также призвли "Министерство культуры и национального наследия и Институт национальной памяти публично осудить акты уничтожения и осквернения украинских могил и памятников в польском государстве".

Напомним, ранее народный депутат Владимир Вятрович раскритиковал поляков за осквернение могилы воинов УПА.