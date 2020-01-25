Удар по вертолету с украинцами в Афганистане: стали известны детали

В Афганистане молдавский вертолет Ми-8, который был серьезно поврежден в результате атаки, был обстрелян уже на земле, а не во время полета.

По сообщению властей Молдовы, в вертолет, находящийся на земле, попала граната, выпущенная из гранатомета РПГ.

Инцидент произошел в населенном пункте Каяки, в афганской провинции Гильменд. Вертолет выполнял гуманитарную миссию по транспортировке продовольствия.

"На борту находились три члена экипажа. В результате были легко ранены командир экипажа и инженер-механик - оба граждане Украины. Второй пилот, гражданин Молдовы, не пострадал. Все члены экипажа сели на другой молдавский вертолет с молдавским экипажем, который доставил всех пострадавших в больницу. После оказания первой медицинской помощи их выписали из больницы, их жизнь и здоровье вне опасности", - отмечается в сообщении.

Как отмечают молдавские СМИ, обстрелянный вертолет принадлежал молдавской компании и занимался поставками продуктов питания. Его могли перепутать с военным вертолетом, который перевозил бойцов в район Каяки.

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Кроме того, в Молдове настаивают, что ракетный удар нанесли талибы, но движение Талибан не взяло на себя ответственность за инцидент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате атаки двое украинских пилотов получили ранения, но их состояние удовлетворительное.