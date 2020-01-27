Нашли по отпечаткам: подозреваемый в убийстве Гандзюк сменил внешность

Левин сменил внешность / Фото: Слидство.инфо

Подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) вычислили исключительно по отпечаткам пальцев, поскольку он полностью изменил свои внешние данные.

Как пишет Слидство. Инфо со ссылкой на болгарскую полицию, правоохранителей привело в замешательство то, что задержанный мужчина не был похож фото разыскиваемого Интерполом.

Правоохранителям пришлось идентифицировать подозреваемого по отпечаткам пальцев. Во время задержания у Левина дома изъяли два паспорта - украинский и заграничный.

По данным полиции, мужчина попал в Болгарию через Румынию в 2018 году, перейдя границу пешком в населенном пункте Дуранкулак. В Болгарии он находился фактически нелегально и не был нигде зарегистрирован.

Левину официально запретили покидать страну. В ближайшее время суд примет решение об его экстрадиции.

Левин во время задержания в Болгарии / Фото: Facebook/Хто замовив Катю Гандзюк?

Напомним, суд Болгарии арестовал в понедельник, 27 января, подозреваемого в организации покушения на активистку Екатерину Гандзюк. Так, Алексей Левин взят под стражу на 40 дней.

Как ранее сообщал Главред, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) скрывался в болгарском городе Бургас.