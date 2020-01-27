В Болгарии арестовали возможного организатора нападения на Гандзюк

Алексей Левин / flagman.bg

Суд Болгарии арестовал в понедельник, 27 января, подозреваемого в организации покушения на активистку Екатерину Гандзюк. Так, Алексей Левин взят под стражу на 40 дней.

По данным издания Flagman, в ходе заседания суда Левин просил отпустить его под домашний арест с ношением электронного браслета. При этом он заявил, что у него серьезные проблемы со здоровьем и сообщил, что в Украине ему сделали четыре операции на сердце.

В свою очередь, окружная прокуратура настаивала на аресте Левина вплоть до экстрадиции в Украину. Выслушав все доводы обеих сторон, судья принял решение арестовать подозреваемого на 40 дней.

Стоит отметить, что Офис генпрокурора направил в Болгарию запрос об экстрадиции Левина в Украину, где ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Как ранее сообщал Главред, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) скрывался в болгарском городе Бургас.