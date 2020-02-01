Неожиданно возросло число украинцев, эмигрировавших в США: шокирующая цифра

Украинцы среди лидеров по миграции в США / Фото Reuters

Американцы удивили ошеломляющей статистикой. Оказалось, что украинцы оказались на третьем месте среди мигрантов, которые перебрались в США в 2019 году.

"Всего в США прибыл 4551 украинец в течение 2019 финансового года, составляет 15% из 30 тыс. Беженцев, переселившихся в эту страну", - говорится в публикации The Washington Post.

В то же время еще три года назад доля украинцев среди беженцев была равна всего 3%.

К слову, журналисты издания отмечают, что связано увеличение доли украинцев с тем, что мусульмане попались в немилость Трампа. Так, действующий президент США "значительно сократил количество беженцев, которым разрешено поселиться в США", и, в частности, это ощутимо отразилось на странах, где преобладает мусульманское население.

Львиная доля украинцев, подающих документы относительно политического убежища, не убегают от войны, а пользуются законодательством США для репрессированных категорий граждан в бывшем СССР. Самое крупное из них в последние годы поселяются в штате Вашингтон, на восточном побережье США.

Добавим, что согласно переписи населения, в 2006 году было 961 113 американцев украинского происхождения, что составило 0,33 % населения США. Таким образом, украинская диаспора Соединенных Штатов по численности уступает только диаспоре в России и Канаде.

Читайте такжеСША и Германия самые привлекательные для украинцев в плане эмиграцииНапомним, ранее главный научный сотрудник отдела социальной политики Национального института стратегических исследований Елена Малиновская утверждает, что статистика демонстрирует снижение миграции населения с территории Украины, однако показатель выезда все равно весьма высок.

"По статистике, миграция стабилизировалась, но она остается высокой. И причины этого ясны – если у нас заработная плата ниже в три-четыре раза больше, чем в Польше и при этом наши соседи, которые нуждаются в рабочей силе, делают все от них зависящее на законодательном поле и разными другими способами и методами, чтобы привлечь к себе работников извне, то миграция будет продолжаться", - сказала она в комментарии Главреду.