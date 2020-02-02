Год Х: политолог анонсировал внезапный уход Путина с поста президента

Владимир Путин уйдет с поста президента / Reuters

Российский политолог Валерий Соловей считает, что президент России Владимир Путин внезапно уйдет со своего поста – причем его не будет ни в российской, ни в международной политике. По его мнению, "годом Х" станет 2020-й.

По словам эксперта, думать, что человек, который пробыл у власти 20 лет, никогда не уйдет – это заблуждение. То, что однажды началось, однажды и закончится, причем внезапно, считает он.

"В 2022 году Путина не будет в российской политике и в международной тоже", - сказал политолог Обозревателю.

При это Соловей считает, что Путину некому передоверить свою власть.

"Это вечная проблема диктатора – оказывается, что довериться некому. Кстати, Путин это очень хорошо знает. Он реалистичен в понимании приближенных к нему людей", - отметил политолог.

По его словам, в Кремле есть гораздо более опасные люди, чем Владимир Путин. При этом политолог отказался называть их имена. Однако отметил, что есть риск, что власть окажется в их руках.

"На их фоне Путин выглядит образцом самоограничения. И вообще – он интеллектуальная вершина на фоне тех, кто находится рядом с ним", - резюмировал Соловей.

Читайте такжеРежиссер раскрыл, какой план в голове ПутинаНапомним, российский политолог Леонид Радзиховский также считает, что президент России Владимир Путин больше не будет баллотироваться на выборах президента и может покинуть свой пост раньше 2024 года. При этом уходить из власти Путин не собирается. Эксперт предполагает, что нынешний российский лидер создаст для себя пожизненную представительскую должность в Госсовете с большими полномочиями. Эта должность позволит Путину сохранить все привилегии и возможность встречаться с мировыми лидерами.