В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с Зеленским

Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Владимир Путин / Reuters



Президент РФ Владимир Путин провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским о Минских соглашениях и о Второй мировой войне.

Именно такое сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Кремля.

По версии российской стороны, Владимир Путин спрашивал, имеет ли Киев планы по реальному выполнению Минских договоренностей. Кроме того, в контексте будущего 75-летия со дня окончания Второй Мировой в Кремле подчеркнули вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и "указали на недопустимость искажения исторической правды о события Второй мировой войны".

Напомним, ранее в Офисе президента Украины сообщали о том, что Владимир Зеленский и Владимир Путин по телефону обсудили выполнение договоренностей, Нормандского саммита в Париже, подготовке к следующей встрече Нормандской четверки, а также освобождения пленных, временно удерживаемых на территориях Донбасса, Крыма и России.