В Британии принц Гарри публично отказался от титула

Принц Гарри перестал быть наследником королевской семьи / Reuters

Британский наследный принц Гарри первые после отъезда с женой в Канаду вернулся на родину и на публичном мероприятии попросил обращаться к нему просто по имени, без королевского титула.

Как сообщает 9TV, внук Елизаветы II лишится титула должен только в апреле, однако по собственному желанию решил сделать это раньше.

В данным момент Гарри исполняет обязанности старшего члена королевской семьи и будет в этом качестве присутствовать на нескольких мероприятиях. Например, на конференции в Эдинбурге, которая была посвящена экотуризму, принц выступил с речью. Ведущая предупредила публику что он "ясно дал понять, что к нему нужно обращаться просто "Гарри". Несмотря на новый статус, бывшего монарха тепло приветствовали после выступления.

Гарри прилетел в Шотландию без своей супруги Меган Маркл и их сына Арчи, которые остались в Канаде. Через несколько недель он будет лишен титула, как и его супруга. Они окончательно прекратят исполнять королевские обязанности и больше не будут представлять британскую монархию.

Как ранее сообщалось, Меган Маркл и принцу Гарри разонравилось в канадском Ванкувере, где они проживают сейчас (в Канаде дело уже дошло до судебных исков). СМИ утверждают, что теперь венценосные супруги подумывают о переезде в американский Лос-Анджелес.

Отметим, что американского президента Дональда Трампа возмутило решение Меган Маркл и принца Гарри: "С королевой нельзя так поступать". Он почеркнул, что позитивно относится к королеве Елизавете II и считает, что на своем посту она не допускала ошибок.

Ранее Меган Маркл позвали на работу в порно индустрию. Руководство YouPorn оказалось впечатленным не только ролью Меган Маркл в Форс-Мажорах, но и ее благотворительными инициативами еще до знакомства с принцем Гарри.