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Анти-Грета Тунберг: в мире набирает популярность блогер, осуждающая экологических активистов

27 февраля 2020, 23:33

Девушка не верит исследованиям ученых.

Наоми Сейбт
Наоми Сейбт / Фото: Desmond Butler and Juliet Eilperin

В Германии стала популярной 19-летняя YouTube-блогерша Наоми Сейбт, которая раскритиковала деятельность шведской экологической активистки Греты Тунберг.

В блоге на YouTube-канале девушка заявляет, что не верит исследованиям ученых о грядущем экологическом кризисе в мире. О ней пишет The Washington Post.

Наоми призывает своих подписчиков не преувеличивать последствия глобального потепления и называет дискуссию истерией. Она считает, что экологи и ученые преувеличивают масштабы проблемы выбросов СО2 в атмосферу, поэтому советует думать, а не паниковать.

"Всем привет! Меня зовут Наоми Зайбт, и я новый член Heartland Institute. У меня есть для вас отличные новости: конца света из-за изменений климата не будет. На самом деле, через 12 лет мы всё ещё будем здесь, будем фотографировать на наш девятнадцатый айфон, твитить про президента и обсуждать последние звездные сплетни", – заявила блогер в одном из видео.

Ролики девушка начала записывать в 2019 году. Она неоднократно называла позицию экологических активистов "отвратительной античеловеческой идеологией".

"В настоящее время нас насильно кормят крайне антиутопической программой климатической паники, которая говорит нам о том, что мы, люди, разрушаем планету. И что у молодежи, в особенности, нет будущего — что животные умирают, что мы разрушаем природу", - считает блогерша.

Критика деятельности шведской активистки привела к тому, что Наоми начали называть "анти-Грета Тунберг". Однако она не согласна с таким прозвищем. Наоми заявляет, что она не является марионеткой в руках других людей и на все имеет свое мнение.

Девушка вступила в партию Альтернатива для Германии, которая известна пророссийскими симпатиями. В конце февраля Наоми примет участие в конференции по политическим действиям в США, на которой также выступят Дональд Трамп, его дочь Иванка и члены администрации президента.

Наоми называет себя членом аналитического центра Heartland Institute и не скрывает, что получает там заработную плату. По предварительным данным, она составляет в Германии чуть менее 1900 евро. Этот центр дискредитировал себя ранее: организация выделила 100 тысяч долларов на пропаганду в средних школах идеи о том, что "тема изменения климата носит спорный и сомнительный характер". Также они распространяли информацию о том, что курение и пассивное курение табака не влияют на развитие рака легких. Существует информация, что The Heartland Institute намеренно внедряет антиклиматологические идеи именно в Германии, поскольку эта страна активно ограничивает производство углерода и призывает другие государства перейти на возобновляемые источники энергии.

Напомним, Тунберг и глобальное протестное движение Пятницы для будущего по инициативе шведских законодателей выдвинуты на Нобелевскую премию мира 2020 года.

Как ранее сообщал Главред, шведская экоактивистка Грета Тунберг в Давосе потребовала остановки добычи ископаемых видов топлива.

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