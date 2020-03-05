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С лета 2020 года Египет вводит визы для туристов

5 марта 2020, 01:06

Вступают в силу новые правила посещения страны.

Египет, пляж
Египет введет туристическую визу на пять лет / pixabay.com

С 1 июня 2020 года по распоряжения премьер-министра Египта Мустафы Мадбули вступают в силу новые правила въезда и пребывания на территории страны для иностранных туристов.

Как сообщает Youm7, визы намерены выдавать сроком на пять лет.

Уточняется, что по новой визе турист сможет неоднократно посещать Египет, но находится на территории страны не более 90 дней.

Документы можно будет оформить только через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз.

Стоимость визы пока неизвестна. Однако сообщается, что в летний сезон туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана, будет предоставлена скидка на визу в размере десяти долларов.

Напомним, украинцы смогут путешествовать в Монголию и Аргентину до 90 дней в течение 180 дней без виз.

Как ранее сообщалось, указом президента Владимира Зеленского введен временный безвизовый режим для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В то же время Британия отказалась предоставлять ответный безвиз Украине.

Египет Визы туристы визовый режим
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