Инвестиционные компании объявили о глобальном мировом кризисе

Мировая экономика делает крутое пике / Фото pixabay.com

Начало глобального мирового кризиса анонсировали инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Как пишет Bloomberg, ожидается масштабная и продолжительная рецессия.

По словам экономиста Morgan Stanley Четана Ахьи, рецессия рассматривается как базовый сценарий для мировой экономики в 2020 году. По итогам года ее рост прогнозируется на уровне 0,9%.

Специалист Ян Хациус из Goldman Sachs прогнозирует, что рост глобального ВВП составит 1,25 процента.

Рост ВВП в мире в пределах 1-1,5 процента предсказывает рейтинговое агентство S&P. Все опрошенные агентством эксперты сходятся в том, что спад будет менее серьезным по сравнению с ситуацией 2008 года, когда мировой кризис привел к падению глобального ВВП на 0,8 процента. Но негативный эффект ожидают более ощутимым, нежели в 2001 году, а также во время кризиса начала 1990-х.

Эксперты полагают, что большое количество негативных прогнозов от аналитиков должно побудить финансовые власти в разных странах оказывать больше мер поддержки производителям и малому бизнесу. Пока сложно сделать точный прогноз, поскольку не все правительства и центробанки реагируют на разрастающийся кризис.

По словам авторитетных аналитиков, федеральная резервная система США, снизившая базовую ставку почти до нулевого уровня, стала одним из немногих регуляторов, принявших экстренные меры.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина озвучил прогноз по противодействию китайскому коронавирусу и его негативному влиянию на экономику Украины.

Как ранее сообщалось, Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.