17 погибших: в Бангладеш во время молитвы взорвалась мечеть

В Бангладеш произошел взрыв в мечети / Фото: REUTERS

В мечети города Нараянгандж на востоке Бангладеш во время традиционной молитвы случился взрыв, который унес жизни как минимум 17 человек. Известно, что среди жертв есть 7-летний мальчик.

Как информирует телеканал Аljazeera, число жертв инцидента может увеличится, поскольку не менее 37 человек находятся в критическом состоянии.

По сведениям медиков, у пострадавших ожоги до 90% поверхности тела.

"Я видел дым из мечети после громкого взрыва, и люди кричали, некоторые бросались на улицу, пытаясь потушить пламя на своих телах", - рассказал журналистам свидетель происшествия Мохаммад Ратан.

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"Газ не мог выйти, поскольку окна мечети были закрыты из-за работающих кондиционеров", - заявил заместитель начальника пожарной службы и гражданской обороны Абдулла Аль-Арефино.

Очевидцы рассказывают, что газ скопился в системе кондиционирования. По данным местных чиновников, там взорвались шесть кондиционеров.

Жертвы взрывов: