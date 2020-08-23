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17 погибших: в Грузии автобус сорвался в пропасть

23 августа 2020, 22:56

Три человека получили серьезные травмы.

Грузия горы
В Грузии микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты / Фото: Радио Свобода

В горах Грузии с 80-метровой высоты сорвался пассажирский микроавтобус с людьми, 17 человек погибли на месте аварии.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии, ДТП произошло в Душетском муниципалитете возле села Бисо на одном из участков автодороги Шатили.

Уточняется, что медики уже подтвердили гибель 12 человек, трое пассажиров госпитализированы с серьезными травмами. На месте происшествия находятся экипажи патрульной и криминальной полиции, спасательная техника, бригады "скорой помощи".

"Спасательные работы, несмотря на сложные рельефные и метеорологические условия, ведутся в непрерывном режиме", - говорится в сообщении.

Специалисты проводят идентификацию погибших и пострадавших лиц, полиция выясняет обстоятельства трагического инцидента.

Дорога, на которой случилось ДТП, считается одной из самых опасных и высокогорных не только в Грузии, но и во всем мире. Микроавтобус упал с высоты около 80 метров с каменистого склона. Сейчас продолжаются поиски пассажиров. Спасательные работы проводят очень осторожно, но непрерывно, потому что вокруг – сложный рельеф местности и метеорологические условия.

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