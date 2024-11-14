20% территории Украины отдать РФ: Трамп может настаивать на ужасной сделке

За свою предыдущую каденцию Трамп не решил ни одного проблемного вопроса.

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Как Трамп может закончить войну / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы эксперта:

РФ может оставить под своим контролем оккупированные территории

Украину могут заставить отказаться от Крыма и Донбасса

Трамп любит сделки и будет рубить с плеча

На днях экс-глава НАТО в Европе отметил, что Россия сохранит контроль над 20% территории Украины, а это все то, что сейчас оккупировано Россией. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду также заявил, что Украину будут принуждать отказаться от Крыма и Донбасса.

По его словам, Россия может оставить под своим контролем эти территории только при условии, что это будет временно.

видео дня

"Если России пообещают сохранить за ней все, захваченное сейчас, то возникает вопрос - как тогда быть с Херсонской и Запорожской областями? Они же вписаны в конституцию РФ как территория России, и Путин требует от нас вывода украинских войск с этих территорий. Как Трамп будет здесь выкручиваться?", - говорит эксперт.

Он отметил, что нужно проговаривать и готовиться ко всем этим вариантам.

"Трамп - бизнесмен, не политик. Он любит сделки. Он не будет плести интриги, а будет рубить с плеча, как и было четыре года назад. Но заметьте, за свою предыдущую каденцию Трамп не решил ни одного проблемного вопроса: он взялся за войну в Украине - ему Конгресс показал дулю и, наоборот, заставил дать нам оружие; разбираясь с Китаем, он чуть не обвалил американскую экономику, когда начал вводить пошлины на китайские товары. Он не решил ни одного ни экономического, ни политического вопроса, но наделал много шума. Этим шумом Трамп и берет. Люди любят, когда политик говорит и обещает сразу же сделать", - отмечает Жданов.

Полковник запаса добавляет, что Трамп будет или считаться с мнением избирателей, которые выступают за поддержку Украины, или устанавливать диктатуру в США.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Трампа об окончании войны в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, будущий президент США Дональд Трамп хочет привести Украину и Россию к переговорам.

Также известно, что Трамп планирует вскоре назначить специального представителя по Украине. Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что новоизбранный американский президент очень серьезно относится к проблеме войны в Украине и хочет решить вопрос мира как можно скорее.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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