20% территории Украины отдать РФ: Трамп может настаивать на ужасной сделке

Главные тезисы эксперта:
- РФ может оставить под своим контролем оккупированные территории
- Украину могут заставить отказаться от Крыма и Донбасса
- Трамп любит сделки и будет рубить с плеча
На днях экс-глава НАТО в Европе отметил, что Россия сохранит контроль над 20% территории Украины, а это все то, что сейчас оккупировано Россией. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду также заявил, что Украину будут принуждать отказаться от Крыма и Донбасса.
По его словам, Россия может оставить под своим контролем эти территории только при условии, что это будет временно.
"Если России пообещают сохранить за ней все, захваченное сейчас, то возникает вопрос - как тогда быть с Херсонской и Запорожской областями? Они же вписаны в конституцию РФ как территория России, и Путин требует от нас вывода украинских войск с этих территорий. Как Трамп будет здесь выкручиваться?", - говорит эксперт.
Он отметил, что нужно проговаривать и готовиться ко всем этим вариантам.
"Трамп - бизнесмен, не политик. Он любит сделки. Он не будет плести интриги, а будет рубить с плеча, как и было четыре года назад. Но заметьте, за свою предыдущую каденцию Трамп не решил ни одного проблемного вопроса: он взялся за войну в Украине - ему Конгресс показал дулю и, наоборот, заставил дать нам оружие; разбираясь с Китаем, он чуть не обвалил американскую экономику, когда начал вводить пошлины на китайские товары. Он не решил ни одного ни экономического, ни политического вопроса, но наделал много шума. Этим шумом Трамп и берет. Люди любят, когда политик говорит и обещает сразу же сделать", - отмечает Жданов.
Полковник запаса добавляет, что Трамп будет или считаться с мнением избирателей, которые выступают за поддержку Украины, или устанавливать диктатуру в США.
Заявления Трампа об окончании войны в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, будущий президент США Дональд Трамп хочет привести Украину и Россию к переговорам.
Также известно, что Трамп планирует вскоре назначить специального представителя по Украине. Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что новоизбранный американский президент очень серьезно относится к проблеме войны в Украине и хочет решить вопрос мира как можно скорее.
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Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
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