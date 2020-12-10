Ахеджакова "проехалась" по Лукашенко

Лия Ахеджакова раскритиковала Александра Лукашенко / Скриншот

Советская и российская актриса, народная артистка РФ Лия Ахеджакова считает, что Александр Лукашенко, который не признал нелегитимными президентские выборы в Беларуси, и диктатор времен СССР Иосиф Сталин – одинаковые.

Артистка в интервью белорусской службе Радио Свобода, опубликованном на YouTube-канале Свабода Premium сказала, что не знает, кто хуже – Лукашенко или Сталин.

По ее словам, Лукашенко может исполнить просьбы со стороны ОМОНа.

"…Я не знаю, какие просьбы этот человек может исполнить, может, просьбы со стороны ОМОНа… вот, со стороны тех, кто ему нужен… Товарищ Сталин – это расстрелянные люди, это то же самое, что и Лукашенко. Я не знаю, где хуже…", – поделилась мнением Ахеджакова.

Ахеджакова о Лукашенко: смотрите видео с 09:03

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