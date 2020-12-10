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Ахеджакова "проехалась" по Лукашенко

10 декабря 2020, 08:16
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Лукашенко способен исполнить просьбы силовиков, полагает актриса.

Ахеджакова раскритиковала Лукашенко – Лукашенко новости
Лия Ахеджакова раскритиковала Александра Лукашенко / Скриншот

Советская и российская актриса, народная артистка РФ Лия Ахеджакова считает, что Александр Лукашенко, который не признал нелегитимными президентские выборы в Беларуси, и диктатор времен СССР Иосиф Сталин – одинаковые.

Артистка в интервью белорусской службе Радио Свобода, опубликованном на YouTube-канале Свабода Premium сказала, что не знает, кто хуже – Лукашенко или Сталин.

По ее словам, Лукашенко может исполнить просьбы со стороны ОМОНа.

"…Я не знаю, какие просьбы этот человек может исполнить, может, просьбы со стороны ОМОНа… вот, со стороны тех, кто ему нужен… Товарищ Сталин – это расстрелянные люди, это то же самое, что и Лукашенко. Я не знаю, где хуже…", – поделилась мнением Ахеджакова.

Ахеджакова о Лукашенко: смотрите видео с 09:03

Выборы в Беларуси, протесты и нелегитимный президент – что нужно знать

  • В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы и вспыхнули массовые акции протеста. Оппозицию и ее сторонников возмутило то, что по официальным данным Александр Лукашенко лидировал в выборах с огромным отрывом.
  • Оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях. На улицы вышло много протестующих, они требовали перемен. Силовики жестоко расправлялись с участниками акций протеста, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
  • Западные страны не признали выборы в Беларуси 2020, а российский президент Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой.
  • Лукашенко не захотел покидать пост президента и обвинил западные государства в причастности к организации протестов в Беларуси.
  • В Беларуси тайно организовали инаугурацию Лукашенко. На Западе Лукашенко не признали легитимным президентом, 5 ноября срок его президентских полномочий истек.
  • В стране продолжились массовые акции протеста, их подавляли силовики.
  • Потом был анонсирован старт работы по внесению поправок в белорусскую конституцию. Лукашенко пообещал, что не будет "работать президентом" после того, как примут новую конституцию.
Лия Ахеджакова Александр Лукашенко новости Беларуси
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