Алиев потребовал извинений от Макрона: что стало причиной громкого скандала

Ильхам Алиев заявил, что требует от Франции извинений за слова Эммануэля Макрона.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал заявления французского лидера Эммануэля Макрона о переброске Турцией сирийских боевиков в зону карабахского конфликта.
Об этом глава Азербайджана заявил в интервью телеканалу Аlarabiya.
Алиев заявил, что требует от Франции извинений за слова Макрона о якобы переброске сирийских боевиков в Баку для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе.
"Наемников нет, у нас армия, состоящая из 100 тысяч бойцов. Я требую от Франции принести извинения и проявить ответственность", - добавил Алиев.
Война за Нагорный Карабах: позиция Франции
- Ранее Эммануэль Макрон позвонил Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня и переговоров по Карабаху.
- Макрон выразил беспокойство боевыми действиями на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, призвал к скорейшему восстановлению перемирия и возобновления переговоров.
- Позднее в Париже заявили, что созовут заседание Минской группы ОБСЕ в составе Франции, США и России. Эта группа является посредником в переговорах между Арменией и Азербайджаном.
- У Макрона добавили, что намерены выяснить, что произошло, кто ответственен, и найти выход из ситуации.
Читайте такжеВойна за Нагорный Карабах: эксперт спрогнозировал победителя битвы Еревана и Баку
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что цель азербайджано-турецкого альянса — не территории, а уничтожение армянского народа.
Он подчеркнул, что военными действиями Азербайджана против Армении руководят 150 высокопоставленных турецких военных.
- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.