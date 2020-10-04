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Алиев потребовал извинений от Макрона: что стало причиной громкого скандала

4 октября 2020, 18:58

Ильхам Алиев заявил, что требует от Франции извинений за слова Эммануэля Макрона.

алиев
Ильхам Алиев / president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал заявления французского лидера Эммануэля Макрона о переброске Турцией сирийских боевиков в зону карабахского конфликта.

Об этом глава Азербайджана заявил в интервью телеканалу Аlarabiya.

Алиев заявил, что требует от Франции извинений за слова Макрона о якобы переброске сирийских боевиков в Баку для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Наемников нет, у нас армия, состоящая из 100 тысяч бойцов. Я требую от Франции принести извинения и проявить ответственность", - добавил Алиев.

Война за Нагорный Карабах: позиция Франции

  • Ранее Эммануэль Макрон позвонил Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня и переговоров по Карабаху.
  • Макрон выразил беспокойство боевыми действиями на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, призвал к скорейшему восстановлению перемирия и возобновления переговоров.
  • Позднее в Париже заявили, что созовут заседание Минской группы ОБСЕ в составе Франции, США и России. Эта группа является посредником в переговорах между Арменией и Азербайджаном.
  • У Макрона добавили, что намерены выяснить, что произошло, кто ответственен, и найти выход из ситуации.

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Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что цель азербайджано-турецкого альянса — не территории, а уничтожение армянского народа.

Он подчеркнул, что военными действиями Азербайджана против Армении руководят 150 высокопоставленных турецких военных.

  • 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
  • Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах

  • В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
  • Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
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