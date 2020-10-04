Алиев потребовал извинений от Макрона: что стало причиной громкого скандала

Ильхам Алиев / president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал заявления французского лидера Эммануэля Макрона о переброске Турцией сирийских боевиков в зону карабахского конфликта.

Об этом глава Азербайджана заявил в интервью телеканалу Аlarabiya.

Алиев заявил, что требует от Франции извинений за слова Макрона о якобы переброске сирийских боевиков в Баку для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Наемников нет, у нас армия, состоящая из 100 тысяч бойцов. Я требую от Франции принести извинения и проявить ответственность", - добавил Алиев.

Война за Нагорный Карабах: позиция Франции

Ранее Эммануэль Макрон позвонил Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня и переговоров по Карабаху.

Макрон выразил беспокойство боевыми действиями на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, призвал к скорейшему восстановлению перемирия и возобновления переговоров.

Позднее в Париже заявили, что созовут заседание Минской группы ОБСЕ в составе Франции, США и России. Эта группа является посредником в переговорах между Арменией и Азербайджаном.

У Макрона добавили, что намерены выяснить, что произошло, кто ответственен, и найти выход из ситуации.

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Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что цель азербайджано-турецкого альянса — не территории, а уничтожение армянского народа.

Он подчеркнул, что военными действиями Азербайджана против Армении руководят 150 высокопоставленных турецких военных.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах