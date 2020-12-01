Алиев сделал заявление о контроле Баку над новой территорией в Карабахе

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Армения и анклав НКР в рамках договоренностей между Ереваном, Баку и Россией от 9 ноября передали под контроль Азербайджана Лачинский район в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает ТАСС.

Лачинский коридор, который обеспечивает связь Еревана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, но не затрагивает город Шушу, будут контролировать российские миротворцы.

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