Алиев сделал заявление о контроле Баку над новой территорией в Карабахе

Ранее под контроль Баку были переданы Агдамский и Кельбаджарский районы Нагорного Карабаха.
Армения и анклав НКР в рамках договоренностей между Ереваном, Баку и Россией от 9 ноября передали под контроль Азербайджана Лачинский район в Нагорном Карабахе.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает ТАСС.
Лачинский коридор, который обеспечивает связь Еревана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, но не затрагивает город Шушу, будут контролировать российские миротворцы.
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Автор: Андрей Ганжа