Американцам придется воевать с РФ: Пенс дал тревожный прогноз и назвал условие

США готовы предоставлять украинцам средства для борьбы с россиянами, подчеркнул Майкл Пенс.

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Майкл Пенс сделал заявление насчет войны в Украине / Коллаж Главред, фото 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Бывший вице-президент и кандидат в номинацию от Республиканской партии США Майкл Пенс считает возможным столкновение американских войск с российскими.

Такой вариант вероятен в случае поражения Украины в войне, считает он, сообщает Европейская правда.

"Я не сомневаюсь, что если Владимир Путин захватит Украину, то пройдет не так много времени, прежде чем российские военные пересекут границу, и нам придется отправить наших мужчин и женщин сразиться против них", — отметил Пенс.

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Поэтому, объяснил бывший вице-президент, США готовы предоставлять украинцам средства для борьбы с россиянами, чтобы американским военным не пришлось воевать с ними.

По словам Пенса, "происходящее в Украине прямо сейчас – это не просто война, это зло".

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

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