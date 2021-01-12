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Американцы начали миллионами устанавливать себе Telegram

12 января 2021, 10:50

Пользователи бегут от цензуры в Twitter и утечки личных данных в Facebook и WhatsApp.

Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров / TechCrunch/Wikimedia

После того, как сторонников президента США Дональда Трампа начали массово банить в социальных сетях Twitter и Facebook, а также из-за закрытия альтернативной социальной сети Parler, американцы начали массово переходить в мессенджер Telegram.

Как сообщает издание The Daily Telegraph, приложение Павла Дурова только за последнюю неделю, с 6 по 12 января, в США скачали около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем неделей ранее.

Также к массовому переходу на не цензурируемую площадку пользователей могли подтолкнуть изменения политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

Высокопоставленные союзники и сторонники президента, в том числе его сын Дональд Трамп-младший и бывший поверенный Сидни Пауэлл, часто публикуют сообщения в приложении Telegram. Между тем, группы бывших пользователей Parler или посвященные президенту собрали десятки тысяч пользователей.

Сообщения, отправляемые через Telegram, зашифрованы, и приложение исторически использовалось для защиты от цензуры и наблюдения в таких странах, как Россия и Иран.

Читайте такжеВойна мессенджеров на горизонте: что стоит за массовым отказом от WhatsAppВ субботу, после того как Apple и Google удалили приложение Parler из своих магазинов загрузки для смартфонов, основатель Telegram Павел Дуров сказал, что компании "создают гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter". Размещая сообщение в приложении, он сказал, что Telegram работает над тем, чтобы продолжить работу на iPhone, даже если Apple удалит приложение из App Store.

По данным компании Sensor Tower, Telegram был установлен примерно 545 000 раз в США со среды по воскресенье, что почти в три раза больше, чем за тот же период неделей ранее. Количество загрузок также увеличилось из-за споров по поводу новой политики конфиденциальности для конкурирующего приложения WhatsApp.

Telegram функционирует аналогично приложениям, таким как WhatsApp, позволяя общаться один-на-один и групповые чаты, но также позволяет общественным деятелям создавать "каналы" для трансляции подписчикам. До 200 000 человек могут присоединиться к общедоступным групповым чатам.

Джен Голдбек, профессор информационных исследований в Университете Мэриленда, сказала, что Telegram может стать более долгосрочным домом для преданных сторонников Трампа, чем Парлер, потому что вероятность того, что его отключат, будет меньше.

"Если бы его просто использовали эти группы альт-правых, это могло бы дать Apple или Google некоторый контроль, но это общие приложения для обмена сообщениями, которые люди используют по законным причинам".

Она сказала, что, поскольку приложение было надежным и простым в использовании, оно могло быть более привлекательным, чем такие сайты, как Gab, 4chan и TheDonald.win, которые использовали сторонники. "Это странные платформы только для среднего сторонника MAGA, они не похожи на обычные социальные сети, и их может быть немного сложно понять и понять. Если вы не являетесь приверженным сторонником, вы хотите найти место, в котором легко использовать и стабильно и не рискованно ".

Г-н Дуров не ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.

Отдельно в понедельник Парлер подал в суд на Amazon, решение которой запретить эту услугу на своем веб-хостинге привело к тому, что она отключилась. Он хочет, чтобы Amazon восстановил сервис компании.

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