Американцы с размахом на улицах празднуют победу Байдена на выборах

Сторонники победителя танцуют и пьют шампанское.
В США на улицах Нью-Йорка и других городов празднуют избрание кандидата от демократов Джо Байдена 46-м президентом США.
Как пишет издание Daily Mail, после объявления победителя на улицах раздавались звуки автомобильных гудков, крики, аплодисменты, люди даже стучали по кастрюлям.
В Нью-Йорке тысячи людей собрались на Таймс-сквер, Гранд-Арми-Плаза, Колумбус-Серкл, Вашингтон-сквер-парк.
Американцы на улицах своих населенных пунктов танцевали и открывали шампанское. Некоторые выходили с плакатами и громко включали музыку. Водители встречали таких демонстрантов громкими гудками автомобилей.
Радостные возгласы иногда сопровождаются нецензурной бранью – предположительно, в адрес действующего президента Дональда Трампа, который выборы проиграл.
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Выборы президента США
Победителем президентских выборов в США стал кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Байден сделал заявление после победы на выборах, Трамп ответил гневной тирадой.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах.
Бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон высказала радость в связи с победой Джо Байдена на выборах президента страны.