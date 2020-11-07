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Американцы с размахом на улицах празднуют победу Байдена на выборах

7 ноября 2020, 23:58

Сторонники победителя танцуют и пьют шампанское.

  • В США празднуют победу Байдена на улицах Фото: Daily Mail
  • В США празднуют победу Байдена на улицах Фото: Daily Mail
  • В США празднуют победу Байдена на улицах Фото: Daily Mail
  • В США празднуют победу Байдена на улицах Фото: Daily Mail
  • В США празднуют победу Байдена на улицах Фото: Daily Mail
  • В США празднуют победу Байдена на улицах Фото: Daily Mail
  • В США празднуют победу Байдена на улицах Фото: Daily Mail
  • В США празднуют победу Байдена на улицах Фото: Daily Mail
  • В США празднуют победу Байдена на улицах Фото: Daily Mail
  • В США празднуют победу Байдена на улицах Фото: Daily Mail
  • В США празднуют победу Байдена на улицах Фото: Daily Mail
  • В США празднуют победу Байдена на улицах Фото: Daily Mail
  • В США празднуют победу Байдена на улицах Фото: Daily Mail
  • В США празднуют победу Байдена на улицах Фото: Daily Mail
  • В США празднуют победу Байдена на улицах Фото: Daily Mail

В США на улицах Нью-Йорка и других городов празднуют избрание кандидата от демократов Джо Байдена 46-м президентом США.

Как пишет издание Daily Mail, после объявления победителя на улицах раздавались звуки автомобильных гудков, крики, аплодисменты, люди даже стучали по кастрюлям.

В Нью-Йорке тысячи людей собрались на Таймс-сквер, Гранд-Арми-Плаза, Колумбус-Серкл, Вашингтон-сквер-парк.

Американцы на улицах своих населенных пунктов танцевали и открывали шампанское. Некоторые выходили с плакатами и громко включали музыку. Водители встречали таких демонстрантов громкими гудками автомобилей.

Радостные возгласы иногда сопровождаются нецензурной бранью – предположительно, в адрес действующего президента Дональда Трампа, который выборы проиграл.

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Выборы президента США

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