Аналитики оценили серию слухов о тяжелой болезни Путина

Владимир Путин / Reuters

В ноябре нынешнего года произошел новый всплеск утечек и спекуляций ‒ по поводу якобы серьезных проблем со здоровьем у президента РФ Владимира Путина и его возможной скорой отставки.

Об этом сообщает портал Крым.Реалии со ссылкой на мнения нескольких аналитиков. Некоторые из них считают, что информация о личной жизни Путина, его болезни и возможной отставке намеренно "вбрасывается" в СМИ для отвлечения внимания россиян от проблем РФ.

Другая часть аналитиков считает, что вполне правдоподобна и такая версия ‒ в структуре Кремля предстоит ряд кадровых перестановок и изменений.

"Но по факту, транзит власти как основной или запасной вариант уже начался в части передачи полномочий силовикам. Из этого следует, что Путин с тревогой смотрит в 2024-й год", — сказал бывший депутат Госдумы и оппозиционер Геннадий Гудков. В свою очередь, общественный деятель Леонид Невзлин считает ‒ Путин в Кремле на данный момент находится в слабой позиции.

Все аналитики сходятся на том, что президент РФ усиливает позиции силовиков. Однако, до сих пор неясно, является ли такой процесс частью "транзита власти" либо просто отражает естественное развитие авторитарного государства.

Читайте такжеИстория болезни Путина

Напомним, ранее Главред сообщал: