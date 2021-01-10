Аномальные снегопады обрушились на Испанию: число жертв растет

Страна оказалась в плену шторма Филомена.
Испания страдает от рекордных, крупнейших за последние 50 лет снегопадов, которые принес в страну шторм Филомена.
Как сообщает газета El Pais со ссылкой на министра внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка, уже известно о пяти погибших в результате усиления непогоды.
Уточняется, что жертвами непогоды стали пять человек: бездомный умер от переохлаждения в Сарагосе; второй жертвой стала жительница Малаги. Двое других погибших - мужчина и женщина - оказались в ловушке в своем авто, когда река вышла из берегов вблизи Малаги на юге Испании.
Отметим, из-за большого снега в Мадриде тысячи людей оказались заблокированными в собственных автомобилях. Около 400 автомагистралей и дорог не функционируют из-за снежных заносов. К работам по ликвидации последствий непогоды властям пришлось привлекать военных.
Снег выпал в основном в центральной части страны. В прибрежных районах страны буря вызвала проливные дожди. В городах объявлен красный уровень опасности: дороги перекрыты, общественный транспорт остановлен, культурные и спортивные мероприятия отменены. Спасательно-поисковые работы продолжаются. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще сутки.
Из-за снегопада отменили матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским Атлетико и Атлетико из Бильбао.
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Снег в Украине
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