Аномальные снегопады обрушились на Испанию: число жертв растет

Снегопад в Испании / Фото: instagram.com/mahabub8750

Испания страдает от рекордных, крупнейших за последние 50 лет снегопадов, которые принес в страну шторм Филомена.

Как сообщает газета El Pais со ссылкой на министра внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка, уже известно о пяти погибших в результате усиления непогоды.

Уточняется, что жертвами непогоды стали пять человек: бездомный умер от переохлаждения в Сарагосе; второй жертвой стала жительница Малаги. Двое других погибших - мужчина и женщина - оказались в ловушке в своем авто, когда река вышла из берегов вблизи Малаги на юге Испании.

Отметим, из-за большого снега в Мадриде тысячи людей оказались заблокированными в собственных автомобилях. Около 400 автомагистралей и дорог не функционируют из-за снежных заносов. К работам по ликвидации последствий непогоды властям пришлось привлекать военных.

Снег выпал в основном в центральной части страны. В прибрежных районах страны буря вызвала проливные дожди. В городах объявлен красный уровень опасности: дороги перекрыты, общественный транспорт остановлен, культурные и спортивные мероприятия отменены. Спасательно-поисковые работы продолжаются. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще сутки.

Из-за снегопада отменили матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским Атлетико и Атлетико из Бильбао.

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