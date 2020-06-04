США готовят новый удар по Северному потоку-2

США хотят "похоронить" Северный поток-2 / Reuters

В США группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий готовит проект новых санкций против газопровода Северный поток – 2, который будет проходить в обход Украины и других восточноевропейских стран.

Новые ограничения предусматривают санкции против страховых компаний, которые будут работать с российскими судами, участвующими в строительстве трубопровода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на конгрессменов.

"США стремятся заблокировать завершение проекта из-за давней обеспокоенности тем, что дополнительные потоки российского газа увеличат политические рычаги влияния Кремля на страны Европейского Союза. Вашингтон неоднократно призывал Европу покупать больше сжиженного природного газа в США", – говорится в статье.

Сенатор Джин Шахин считает, что трубопровод "угрожает Украине, энергетической независимости Европы и дает России возможность эксплуатировать наших союзников". В свою очередь, его коллега Тед Круз заявил, что "трубопровод представляет критическую угрозу безопасности Америки, и не должен быть завершен".

В прошлом году Шахин и Круз включили санкции против трубопровода в Закон о государственной обороне 2020 года. Отмечается, что новое законодательство может быть также включено в Закон о государственной обороне на 2021 год.

Как известно, из-за американских санкций против Северного потока -2 AllSeas Group SA прекратила работу над трубопроводом, в результате чего проект был остановлен всего за несколько недель до ожидаемого завершения. Издание отмечает, что российский Газпром перенес два российских судна в район, чтобы продолжить работы.

Два судна, на которые нацелены санкции, – Академик Черский и Фортуна. На этих суднах есть инструменты, которые нужны для завершения трубопровода. Закон также включает меры по предотвращению уклонения от санкций путем передачи судов от компании к компании.

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Как сообщал Главред, 27 мая и. о. руководителя Национальной разведки США Ричард Гренел заявил, что в ближайшее время крайне вероятно введение новых санкций против компании Nord Stream 2, которая является оператором российского газопровода Северный поток - 2.

Напомним, ранее в немецком парламенте, Бундестаге, раскритиковали на американский газ из-за его качества и в очередной раз поддержали газпромовский проект - строительство газопровода Северный поток-2.