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"Аппетит тирана": Польша и страны Балтии находятся в списке целей РФ - польский МИД

22 декабря 2022, 19:05
В Польше подчеркнули, что разговоры о гарантиях безопасности России являются фатальной ошибкой, поскольку РФ не грозит нападение со стороны НАТО или Украины.
'Аппетит тирана': Польша и страны Балтии находятся в списке целей РФ - польский МИД
Польша и страны Балтии находятся в списке целей РФ / Скриншот с видео

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что его страна, а также государства Балтии находятся в списке целей Кремля.

"В российском списке целей также есть Польша и страны Балтии. Эти амбиции, прожорливый аппетит российского тирана (Путина, – Главред), который хочет территориально контролировать самую широкую часть земного шара, с нашей точки зрения выглядят иррациональными", - заявил Яблонский в эфире радио RMF 24.

Он подчеркнул, что разговоры о гарантиях безопасности России являются фатальной стратегической ошибкой, поскольку РФ не грозит нападение со стороны НАТО или Украины. Наоборот Кремль провоцирует агрессией.

"Гарантии того, что Россия не нападет на нас, нужны скорее нам. Россия сегодня не является надежной стороной, ее цель не в том, чтобы прекратить войну и установить мир", - подчеркнул Яблонский.

Заместитель главы польского МИД отметил, что Россия могла бы эффективно использовать экономику и дипломатию как рычаги влияния, что она делала в течение многих лет. Однако Кремль решил пойти военным путем, а потому его нужно немедленно остановить.

"Каждый умный человек должен заботиться о мире в Европе. Мы не всегда можем закрывать глаза на все это, если мы позволим России победить, то это спровоцирует ее дальнейшие нападения", - резюмировал Яблонский.

Напомним, что Россия в августе прошлого года изучала возможность напасть на Японию. Кремлевские пропагандисты должны были разжигать ненависть к японцам с помощью риторики о якобы "нацистах" и "фашистах", которую применяют в отношении Украины. Тогда "СМИ" начали обострять ситуацию, но вдруг к осени резко прекратили раскручивать тему.

Также руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяцэ недавно заявил, что Россия планирует вторгнуться в Молдову в 2023 году, а реализация этого сценария зависит от развития войны в Украине.

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война в Украине Владимир Путин война России и Украины
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