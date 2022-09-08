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Армия Украины наступает на войска РФ: в Пентагоне заявили об очевидном успехе украинцев на поле боя

8 сентября 2022, 15:29

ВСУ используют возможности Запада в битве с войсками РФ для освобождения своих территорий, сказал Ллойд Остин.

Ллойд Остин, война
Силы обороны Украины успешно бьют войска РФ на поле боя - Остин / УНИАН, Reuters

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательной операции на ряде направлений добиваются очевидных успехов. Они эффективно используют предоставленные Западом возможности для освобождения своих территорий. Западные страны будут проводить решительную работу для укрепления украинской армии. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Как сообщает DefenseNews, украинская армия начала контрнаступление на юге. Она использует возможности, которые были предоставлены странами-партнерами для того, чтобы оказать помощь Киеву в возвращении своих суверенных территорий.

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По его словам, сегодня наблюдается очевидный успех на поле боя. Западные страны решительно поддерживают украинское государство в противостоянии с Россией.

"Сейчас мы видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя. И каждый день мы видим решимость союзников и партнеров по всему миру, которые помогают Украине противостоять незаконной, имперской и неоправданной завоевательной войне России. И мы должны развиваться вместе с развитием борьбы", - сказал глава Пентагона.

Также он добавил, что война меняется, вследствие чего будет меняться миссия Контактной группы. Запад будет укреплять Вооруженные силы Украины на длительную перспективу.

"Мы будем вместе работать над подготовкой украинских войск в долгосрочной перспективе. Мы будем работать вместе, чтобы помочь интегрировать возможности Украины и укрепить ее совместные операции на длительную перспективу. Мы будем вместе работать над модернизацией наших оборонных промышленных баз, чтобы они соответствовали требованиям Украины на длительную перспективу", - подчеркнул Ллойд Остин.

Контрнаступление армии Украины

Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступлению в Херсонской и Харьковской областях. Проводится вытеснение вражеских войск с временно занятых ими позиций. Освобождаются населенные пункты.

В Херсонской области ВСУ деоккупировали Высокополье и Ольгино. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что есть и другие освобожденные пункты. Но официальных заявлений по ним пока нет.

Продолжается контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Освобождены села Байрак и Новая Гусаровка в районе Балаклеи. Проходит деоккупация других пунктов.

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