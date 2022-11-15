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Атаман TikTok-боевиков Кадыров побредил по поводу переговоров РФ и Украины

15 ноября 2022, 20:44

Рамзан Кадыров разразился очередной порцией угроз в адрес Киева в ответ на озвученные президентом Украины условия по переговорам с Россией.

Кадыров
Атаман TikTok-боевиков Кадыров побредил по поводу переговоров РФ и Украины / коллаж фото УНИАН

Диктатор Чечни Рамзан Кадыров выдал в Сеть в Telegram новую порцию угроз в адрес официального Киева в ответ на озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским условий по мирным переговорам с Россией.

К примеру, Кадыров считает ‒ официальный Киев обязательно должен "признать "ЛДНР", Запорожье, Херсон и Крым российскими".

Также он повторил невероятные выдумки Кремля ‒ якобы Украина должна выдать "всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением".

"Добровольцев, оружия и энтузиазма у нас хватит, чтобы выполнить приказ верховного главнокомандующего и отбить у сатанистов желание выступать против России", ‒ практически вышел на пик безумия Кадыров.

Борьба элит в России

Напомним, ранее заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь говорил - русский диктатор Владимир Путин может оставаться номинальной политической фигурой, поскольку он уже утратил власть.

И якобы уже идет борьба за управление РФ между группой секретаря Совбеза Николаем Патрушевым и ФСБ с группой Евгения Пригожина (ЧВК Вагнер), Рамзана Кадырова (диктатора Чечни), идеолога русского фашизма Дугина, командующего русскими оккупационными войсками Суровикина и русской военной разведкой (ГРУ).

До того министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия после того как Владимир Путин будет отстранен от власти, прекратит свое существование. Согласно прогнозу чиновника, РФ через 5 лет ждет распад государства и парад суверенитетов.

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