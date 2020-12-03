Азербайджан выложил в Сеть данные о своих потерях в Нагорном Карабахе

Министерство обороны опубликовало официальную статистику своих потерь.
Во время боев против Армении в Нагорном Карабахе во время осеннего обострения Азербайджан потерял убитыми 2 783 военнослужащих (и более ста из них пропали без вести).
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщили представители Министерства обороны Азербайджана. Кроме того, они опубликовали официальные данные по раненым военнослужащим — в госпиталях находятся 1 245 азербайджанцев.
Также в Минобороны сообщили, что личности 103 погибших военнослужащих устанавливаются — для чего и проводится множество ДНК-анализов.
В ведомстве анонсировали предоставление в открытый доступ подробной информации об именах, датах рождения, звании и маршруте погибших военнослужащих. При этом в Минобороны Азербайджана не стали озвучивать потери в боевой технике.
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Конфликт в Нагорном Карабахе - что сообщалось ранее:
- Война Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе завершилась подписанием Ереваном, Баку и Москвой 9 ноября заявления о прекращении огня в регионе. По итогам военных действий победу в конфликте одержал Азербайджан.
- На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.
- Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Минская группа ОБСЕ продолжает свою работу, на чем настаивает Армения. Париж призывает решить ряд важных проблем в Карабахе перед тем, как перейти к обсуждению вопроса статуса региона.
- 25 ноября сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал Париж признать независимость Нагорного Карабаха. Французские парламентарии назвали действия Азербайджана и Турции агрессией и утверждают, что азербайджанские войска и турецкие силы должны быть выведены из региона.