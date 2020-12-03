Азербайджан выложил в Сеть данные о своих потерях в Нагорном Карабахе

армия Азербайджана / Министерство обороны Азербайджана

Во время боев против Армении в Нагорном Карабахе во время осеннего обострения Азербайджан потерял убитыми 2 783 военнослужащих (и более ста из них пропали без вести).

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщили представители Министерства обороны Азербайджана. Кроме того, они опубликовали официальные данные по раненым военнослужащим — в госпиталях находятся 1 245 азербайджанцев.

Также в Минобороны сообщили, что личности 103 погибших военнослужащих устанавливаются — для чего и проводится множество ДНК-анализов.

В ведомстве анонсировали предоставление в открытый доступ подробной информации об именах, датах рождения, звании и маршруте погибших военнослужащих. При этом в Минобороны Азербайджана не стали озвучивать потери в боевой технике.

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