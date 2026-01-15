Беременная Гросу бьет тревогу о своем состоянии: "Жесть какая-то происходит"

Вы узнаете:
- Как беременность изменила привычки Алины Гросу
- Почему она воздерживалась от вредной пищи
Украинская певица Алина Гросу, которая недавно объявила о своей беременности, поделилась изменениями в своих привычках. Артистка пожаловалась в Instagram, что страдает от повышенного аппетита.
По словам Гросу, ее отношение к еде значительно изменилось во время ожидания первенца. Алина опубликовала видеоподборку, где наслаждается разными блюдами, в том числе фастфудом и сладостями. Несмотря на побочные эффекты в виде роста цифры на весах, певица относится с юмором к своему состоянию.
"Жесть какая-то творится. От создателей: "Жить по полную — есть по полную". Угадайте, сколько я уже набрала во время беременности? Что вы ели?", — спросила у поклонников артистка.
Алина также рассказала, что беременность изменила ее вкусовые предпочтения и она начала баловать себя сладким. Раньше певица очень щепетильно относилась к своей фигуре и даже признавалась, что имеет склонность к расстройствам пищевого поведения. Однако во время беременности она сделала себе послабление и просто наслаждается своим прекрасным положением.
"Преимущественно мой обычный рацион — это белки и салаты… Но сейчас хочется кислого, соленого, картофеля, медовика и киндеров", — рассказала Гросу.
Алина Гросу — личная жизнь
Поклонники Алины Гросу уверены, что отцом будущего ребенка певицы является российский актер Роман Полянский. Отношения пары начались еще до полномасштабной войны, и, несмотря на слухи о расставании и отъезд актера в РФ в конце 2022 года, пара все же воссоединилась в США. В марте 2024 года Алина объявила о замужестве, а уже в январе 2026 года официально подтвердила беременность.
О персоне: Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
