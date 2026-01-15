Беременная Гросу бьет тревогу о своем состоянии: "Жесть какая-то происходит"

Алина Гросу жалуется на зверский аппетит.

https://glavred.info/starnews/beremennaya-grosu-bet-trevogu-o-svoem-sostoyanii-zhest-kakaya-to-proishodit-10732544.html Ссылка скопирована

Алина Гросу беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

Как беременность изменила привычки Алины Гросу

Почему она воздерживалась от вредной пищи

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно объявила о своей беременности, поделилась изменениями в своих привычках. Артистка пожаловалась в Instagram, что страдает от повышенного аппетита.

По словам Гросу, ее отношение к еде значительно изменилось во время ожидания первенца. Алина опубликовала видеоподборку, где наслаждается разными блюдами, в том числе фастфудом и сладостями. Несмотря на побочные эффекты в виде роста цифры на весах, певица относится с юмором к своему состоянию.

видео дня

Алина Гросу наслаждается едой / скрин из видео

"Жесть какая-то творится. От создателей: "Жить по полную — есть по полную". Угадайте, сколько я уже набрала во время беременности? Что вы ели?", — спросила у поклонников артистка.

Алина также рассказала, что беременность изменила ее вкусовые предпочтения и она начала баловать себя сладким. Раньше певица очень щепетильно относилась к своей фигуре и даже признавалась, что имеет склонность к расстройствам пищевого поведения. Однако во время беременности она сделала себе послабление и просто наслаждается своим прекрасным положением.

Алина Гросу беременность / скрин из видео

"Преимущественно мой обычный рацион — это белки и салаты… Но сейчас хочется кислого, соленого, картофеля, медовика и киндеров", — рассказала Гросу.

Алина Гросу — личная жизнь

Поклонники Алины Гросу уверены, что отцом будущего ребенка певицы является российский актер Роман Полянский. Отношения пары начались еще до полномасштабной войны, и, несмотря на слухи о расставании и отъезд актера в РФ в конце 2022 года, пара все же воссоединилась в США. В марте 2024 года Алина объявила о замужестве, а уже в январе 2026 года официально подтвердила беременность.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что артистка страны-агрессора Татьяна Кравченко, которая прославилась благодаря роли Валюхи в сериале "Сваты", решила сбежать из больницы, в которую попала с травмой. 72-летняя Кравченко подвернула ногу во время репетиции в театре Ленком.

Также певица Светлана Билоножко рассказала о страшном диагнозе, который забрал жизни легендарных артистов Виталия Билоножко и Степана Гиги. Из-за отсутствия выраженных симптомов человек может и не подозревать об угрозе, пока организм не даст сбой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред