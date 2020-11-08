Азербайджан занял стратегический город в Карабахе: срочное заявление Алиева

Ильхам Алиев / president.az

Азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, говорится в сообщении на его сайте.

"С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наша! Карабах наш!", - заявил Алиев в воскресенье в обращении к азербайджанскому народу.

Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путем освободительной войны, подчеркнул Алиев в обращении к нации.

"Мы одержали эту историческую победу на поле боя, а не за столом переговоров. 8 ноября 2020 года навеки останется в истории Азербайджана, эта дата будет жить вечно. Это день нашей славной победы", - добавил Алиев.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян рассказала о том, что в ночь на 8 ноября с разной степенью интенсивности продолжались бои на всех направлениях фронта.

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"Наиболее упорные действия развернулись в окрестностях Шуши и на юго-восточном участке. Подразделения Армии обороны нанесли противнику точечные удары и пресекли его неоднократные попытки продвижения. В ходе боев на разных направлениях противник понес большие потери в живой силе, потерял 4 танка, 20 единиц бронетехники, 11 единиц автотехники, 2 БПЛА. Параллельно боевым действиям противник подверг ракетно-артиллерийскому обстрелу Степанакерт и Шуши. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На рассвете наблюдалось скопление техники и личного состава азербайджанских ВС на юго-восточном и северо-восточном участках фронта. Армейские подразделения владеют оперативно-тактической ситуацией и принимают меры для подавления огня", - сообщила Степанян в Facebook.

Как добавил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, бои за Шушу еще продолжаются.

"В Шуши продолжаются бои, ждите и верьте в нашу армию", - написал он в Facebook.

Отметим, что в Сети уже публикуют видео боев за город Шуша.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах