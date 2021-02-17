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Байден допустил мировое лидерство Китая и пригрозил Пекину последствиями

17 февраля 2021, 08:37
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Китай ожидают последствия за нарушение прав человека, сказал Джо Байден.

Байден
Для того, чтобы Китай стал мировым лидером, Пекину следует наладить отношения с другими странами – Байден / Reuters

США намерены привлечь Китай к ответственности в связи с возможной причастностью Пекина к нарушениям прав человека. Публичных осуждений ситуации в Гонконге, Синьцзяне и на Тайване не будет, однако Штаты планируют объяснить КНР, что мировое лидерство Китая возможно лишь в том случае, если государство получит доверие других стран, заявил американский президент Джо Байден, сообщает CNN.

По словам хозяина Белого дома, в ходе переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином действительно обсуждался вопрос ситуации с нарушением прав человека в Синьцзяне, Гонконге и на Тайване. Впрочем, Байден не намерен публично озвучивать обвинения в адрес китайского государства.

"Я планирую открыто дать понять, что мы намерены продолжать отстаивать права человека в ООН и в других организациях, которые имеют влияние на их (Китая) поведение. Для Китая будут последствия, и (Си Цзиньпин) знает это", - сказал американский президент.Читайте такжеПосле разрушения демократии в США весь мир ляжет под Китай

Также он добавил, что если КНР действительно стремится к лидерству на мировой арене, то государству нужно наладить сотрудничество с другими странами и решить вопрос, связанный с нарушениями прав человека.

"Китай усердно старается стать мировым лидером. Для того, чтобы удостоиться этого звания, чтобы они смогли это сделать, им необходимо заручиться доверием других стран. До тех пор, пока они участвуют в деятельности, нарушающей базовые права человека, им трудно будет достичь этого", - подчеркнул Джо Байден.

Противостояние США и Китая

  • Журналисты The New York Times отмечали, что при президентстве "демократа" Джо Байдена Вашингтон и Пекин ожидает обострение отношений. Америка обеспокоена растущими амбициями КНР, поэтому новая администрация продолжит жесткую политику против китайского государства.
  • Министр обороны США Ллойд Остин ранее подтвердил, что именно Китай в ближайшие годы является главным стратегическим противником Вашингтона. Президент Джо Байден уже поручил Пентагону разработать новые механизмы противостояния КНР и усилить американское военное присутствие в районе Южно-Китайского моря.
  • 10 февраля президент США Джо Байден и китайский глава государства Си Цзиньпин провели первые телефонные переговоры. Байден раскритиковал Пекин за нарушение прав человека и несправедливые экономические практики. Президент КНР Цзиньпин, в свою очередь, предостерег Штаты от вмешательства в политику Пекине в отношении Гонконга, Синьцзяна и Тайваня.

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